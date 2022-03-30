Еще один русский работяга покоряет «Сент-Луис». Он равняется на Малкина, а еще в прошлом сезоне играл в «Куньлуне»

Алексей Торопченко закрепился в НХЛ.

В великолепном фильме «Форрест Гамп» режиссера Роберта Земекиса есть одна монументальная и очень точная фраза: «Жизнь — как коробка шоколадных конфет. Никогда не знаешь, что внутри». Мог ли кто-нибудь в прошлом сезоне представить, что нападающий «Куньлуня» Алексей Торопченко через несколько месяцев после завершения регулярки в КХЛ вернется в систему «Сент-Луиса» и перед дедлайном отвоюет место в основе «Блюзменов»? Очень-очень сомневаемся — подавляющая часть российской аудитории вообще узнала о его существовании только полмесяца назад, когда он в матче с «Коламбусом» забросил первую шайбу в НХЛ.

Трагедия перед отъездом в Канаду

Уроженец Москвы никогда не считался талантом первой величины. Хотя и всегда был лидером знаменитого «Динамо-99» Сергея Голубовича — команды, которая выносила всех в чемпионате Москвы и считалась базовой для юниорской сборной, составленной из пацанов 1999 года рождения. У сына бывшего нападающего СКА, «Химика» и «Магнитки» Леонида Торопченко не было привлекательной статистики, неординарной техники и быстрых рук.

Он брал другим: хорошими габаритами и мощным корпусом, позволявшими ему по долгу укрывать и сохранять шайбу у себя; классным скоростным катанием, не всегда свойственным хоккеистам с его комплекцией; умением выжигать пятак; а главное, постоянным желанием пахать. И у Голубовича такие хоккеисты всегда котировались выше субтильных игровичков, пропадающих при плотной игре. При этом своим кумиром и ролевой моделью сам вингер неоднократно называл Евгения Малкина.

Трудолюбие и классный потенциал для нижних звеньев заставили обратить на него внимание скаутов «Сент-Луиса», который в 2017-м задрафтовал его в четвертом раунде. Проведя мощный дебютный сезон в МХЛ за «Динамо», Торопченко решил, что с силовым стилем игры ему просто заказан путь в Северную Америку, и уехал из родного клуба, чуть позже потерявшего права на своего воспитанника из-за очередной смены юридического лица, в юниорскую лигу Онтарио. Но мало кто знает, всего за месяц до отъезда в Канаду в жизни проспекта «Блюзменов» произошла настоящая трагедия — из-за сердечного приступа из жизни ушел его отец.

«Мы проснулись, и моя бабушка сказала: «Он не дышит». Это был тяжелый день», — вспоминает семейную трагедию Алексей.

Коллега Михаил Зислис не так давно вспоминал, что Торопченко-старший также был крупным силовым форвардом: рост под два метра, вес под центнер — при идеальном раскладе такой точно не затерялся бы на другом континенте. Однако, в отличие от сына, до хоккейной вершины Леонид, некогда выбранный в десятом раунде драфта «Питтсбургом», так и не добрался. Москвич успел прочувствовать неповторимую атмосферу АХЛ начала 1990-х с тафгаями и прочими люмпенами, поиграть за фарм-клуб «Пингвинов» в ИХЛ (Интернациональной хоккейной лиге — помните вообще о такой?), но до НХЛ так и не доехал и после двух лет в Северной Америке вернулся домой. Всему виной — локаут, случившийся в сезоне-1994/95. Тем не менее он не пытался воплотить свои нереализованные амбиции в сыне.

«Он никогда не кричал на меня, даже когда я ошибался. Наверное, знал, каково это — играть. Знал, как это тяжело. Но папа всегда говорил мне, что я буду играть в НХЛ», — рассказывал нападающий «Блюз» в интервью The Athletic.

Алексей Торопченко (в синем). Фото USA Today Sports

Юниорка и «Куньлунь»

В «Гельфе», с которым он на второй год стал чемпионом OHL, россиянин не звездил и даже во время золотого плей-офф, в котором настрелял приличные 13 шайб, по большей части оставался в тени нынешней звезды «Монреаля» Ника Сузуки и соотечественника Дмитрия Саморукова. Однако в Миссури все время следили за его развитием и два года назад наградили постоянным местом в фарм-клубе. Правда, прошлый сезон из-за коронавируса новичку «Сент-Луиса» пришлось провести в «Куньлуне», который оказался единственным клубом, согласившимся на время приютить перспективного силовика. Кто вообще тогда мог подумать, что уже совсем скоро он не просто дебютирует в НХЛ, а еще и получит твердое место в боттоме «Музыкантов»?

В «Куньлуне» Торопченко показывал все то, что за что его с детства так ценил Голубович, впечатляя обилием силовых приемов, умением банально продавливать защитников за счет быстроты ног и могучего корпуса. «У меня силовая манера игры еще с Северной Америки. Я так всегда играл и буду продолжать. Мой рост 197 сантиметров, глупо этим не пользоваться», — рассказывал нападающий в интервью официальному сайту КХЛ.

За 45 матчей в составе пекино-мытищинской команды Алексей умудрился набрать 12 (7+5) очков. Причем большая часть из них пришлась на трудовые голы, забитые с пятака. Вернувшись в систему «Сент-Луиса», русскому здоровяку вновь пришлось пробиваться наверх через АХЛ. Только на этот раз ему все-таки удалось убедить Крэйга Берубе, что он достоин своего шанса в НХЛ. И если декабрьской возможностью зацепиться за лучшую лигу Торопченко не воспользовался, то в марте он так здорово вписался в четвертое звено, что генменеджер «Блюз» Даг Армстронг перед дедлайном не стал искать вариант с поиском еще одного чернорабочего вингера на стороне, поверив в воспитанника «Динамо».

«Мне очень нравится его интенсивность. Каждый раз, когда он касается льда, он работает от начала и до конца своей смены. Он большой, сильный и очень хорошо защищает шайбу. Алекс был одним из тех парней, которые действительно помогают нам получить импульс в нужные моменты. Когда что-то идет не по-нашему, он выходит и благодаря своей безжалостности находит способ что-то создать и вернуть нам заряд», — расписывался в комплиментах новому партнеру капитан «Сент-Луиса» Райан О'Райлли.

В Миссури от Торопченко не ждут кучи шайб или красивых передач для хайлайтов. И кажется, сам Алексей прекрасно осознает свою роль в команде и понимает, что от него требуют. Скорость и постоянное движение, бешенная энергия при форчекинге и игре на возврате, умение вскапывать пятак и выковыривать шайбу в грязных зонах — вот его зона ответственности. И с ней он справляется на все сто процентов. Пусть пока и проводит около 10 минут за матч. Все ведь только начинается.