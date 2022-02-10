Молодой российский форвард показывает отличный прогресс. Он подписал новый контракт с клубом НХЛ

Сборная России начала с победы, Алексей Макеев остается в «Автомобилисте», а Алексей Торопченко — в системе «Сент-Луиса».

Победа

Сборная России обыграла команду Швейцарии в первом матче олимпийского турнира. И очень хорошо, что все так закончилось. Можно сколько угодно вспоминать бросок в перекладину, промах игрока соперника по пустым воротам. В раздевалку наши вернулись с двумя очками. Никто не скажет, что команда России показала идеальный хоккей. Но он близок к идеалу с точки зрения тренерского штаба. Да-да, все эти отказы от Кузьменко, Бурдасова, Толчинского и Голдобина давали нам явные сигналы — команда приехала бороться за победу, а не брать золото, применяя творческие аргументы. И это нормальный путь.

Вижу здесь жесткую руку Алексея Кудашова, который и на тренировках дает короткие указания хоккеистам, направленные на то, чтобы сдержать того, кто с шайбой. Там не бывает возгласов «обыгрывай», «бери на себя», «придумывай». Чаще там кричат «ближе», «дави», «назад». Не принимаю претензий по поводу слабых действий нашей команды. Это следствие почти месячного перерыва, когда на тренировочном льду не было полного состава. Кто-то обязательно либо болел, либо находился на изоляции. А игровой ритм — это не пустое выражение. Счастье, что наша команда победила. Если бы мы потерпели поражение, показав такой хоккей, то собрать игроков было очень тяжело. Сейчас же все наладится.

Меньшинство у нас уже прекрасное, разбегаются остальные и не будут позволять соперникам заходить в нашу зону. И всегда найдется хоккеист, который забьет. Красивей не будет, но это как история с «Сибирью». Новосибирцы играют страшно скучно, но они в зоне плей-офф. Россия с такой игрой может выиграть и никто не вспомнит, что они играют незрелищно.

Контракт

Нападающий «Автомобилиста» Алексей Макеев подписывает новый двухлетний контракт. Удивительны подробности. Его зарплата хоть и не снижается, но и не повышается. А это ведь 45 миллионов за сезон. Получается, что руководство клуба не сделало никаких выводов, снова надеется на тех, кто провалил чемпионат. Ведь действующие и высокие соглашения остались у Патриса Кормье, Стефана Да Косты и Шэйна Принса. Уже потрачено 300 миллионов на игроков, которые плохо сыграли в сезоне, а потолок, напомним, 900 миллионов. Осталось не так много средств, чтобы скомплектовать сильную команду.

И это уже подписан довольно спорный вратарь Юхан Матссон, в чьем уровне многие сильно сомневаются. Он провел за новый клуб два матча и в обоих проиграл. Если вас это убедило, то вы безрассудный фанат клуба. Если говорить о Макееве, то в прошлом сезоне он резко сдал. Алексей — отличный форвард. Он чем-то напоминает своей философией Андре Петтерсона. Хорошая статистика, умение в каких-то матчах проявить себя, но при этом с навыком «спрятаться» в ключевых встречах. И он не боится борьбы, как швед, просто иногда до Макеева просто не доходит шайба, а без нее, в защите он не так эффективен. Плюс Макеев без Дацюка, а это тоже важная деталь.

Формально Алексей шел по своему графику. В прошлом сезоне у него было 43 очка в 60 матчах, сейчас 23 балла после 34 игр. Но есть разница. До конца регулярки клубу осталось провести 11 игр, цифры были бы хуже. Вмешались травмы. Декабрь и январь Макеев пропустил. Но и осенью у него случались периоды, когда он не мог отличиться по пять-шесть матчей. Причем именно тогда, когда это было нужно. На новый контракт с прежними цифрами Макеев не наиграл. Но у менеджеров клуба своя логика.

Контракт

Нападающий Алексей Торопченко продлил соглашение с «Сент-Луисом» на один год. Если подвести промежуточные итоги для российских игроков, которые чаще выступают в АХЛ, а не в НХЛ, то у бывшего нападающего «Куньлуня» самый большой прогресс. И это дело тут не в статистике. Конечно, хоккеист улучшил свои показатели. Он уже за 32 матча набрал 7+5, а два года назад (прошлый сезон он провел в Мытищах) было 5+4 в 59 матчах. Но дело в том, что он делает на площадке.

Агрессивный, очень быстрый форвард, чье старание и мастерство отметили и в главной команде. Алексей уже дебютировал за «Блюз» в этом сезоне. И не сказать, что провалился, хотя и откатал 5 матчей без набранных очков. Но он во всех этих встречах был на позиции 10-12-го форварда, играл мало, хотя и старался что-то придумать на льду.

Alexei Toropchenko has signed a one-year, two-way contract extension. https://t.co/4y5x8nCApQ #stlblues — St. Louis Blues (@StLouisBlues) February 9, 2022

Чтобы понять, какой это сильный нападающий, нужно смотреть АХЛ. Там у Торопченко меньше ограничений, больше свободы, он демонстрирует свои сильные качества в полной мере. Чем-то Алексей напоминает Клима Костина, может быть, чуть поменьше злобы и желания встревать в потасовки. Но нацеленность на ворота такая же. Плохо, что Алексею дали совсем уж маленькие деньги. В АХЛ он будет получать жалкие 100 тысяч, в НХЛ — 750. Значит, снова будет сидеть в «лифте» и курсировать между лигами. Ему бы вернуться в КХЛ (а он никому не принадлежит) и год поиграть в условиях, когда будут постоянно доверять. Но сейчас говорить об этом бессмысленно.