Евгений обошел Сергея Федорова в списке российских игроков.

В проигранном матче против «Рейнджерс» (3:4) нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин сделал очередную результативную передачу и единолично вышел на первое место в списке лучших российских ассистентов в НХЛ.

35-летний форвард «Пингвинов» помог партнерам отличиться 697 раз, на один больше, чем выступавший за «Детройт», «Анахайм», «Коламбус» и «Вашингтон» Сергей Федоров. Успешно в среду проявили себя и другие признанные российские ассистенты — на счету Артемия Панарина теперь 368 передач (16-е место), у Никиты Кучерова — 353 (17-е место).

Лучшие российские ассистенты в истории НХЛ. Фото «СЭ»

Тем временем Малкин продолжает движение вверх в историческом списке ассистентов. После матча с «Рейнджерс» Джино обошел Дэйла Хантера и вплотную приблизился к Брэндону Шэнахэну и Дэйву Андрейчаку. Среди действующих игроков Малкин занимает шестое место после Джо Торнтона (сегодня ветеран сделал 1107-ю передачу в карьере!), Сидни Кросби, Никласа Бэкстрема, Патрика Кейна и Райана Гетцлафа. При этом по средним ассистентским показателям (0,717 передачи за игру) магнитогорец 22-й в лиге, рядом с Роном Фрэнсисом и существенно позади лучшего из россиян Артемия Панарина (0,741, 15-е место).

Лучшие ассистенты в истории НХЛ. Фото «СЭ»

При сохранении взятого темпа результативности Малкин уже в этом сезоне выйдет на девятое место в списке лучших европейских бомбардиров в истории НХЛ. От шведа Никласа Лидстрема Евгения отделяет пять очков, а вот результат Даниэля Альфредссона (отставание в 20 баллов), скорее всего, будет покоряться уже осенью.