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Сегодня, 15:10

Малкин — лучший российский ассистент НХЛ. Теперь единолично

Малкин обошел Федорова в списке лучших российских ассистентов НХЛ
Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Евгений Малкин.
Фото USA Today Sports
Лучшие российские ассистенты в истории НХЛ.
Фото «СЭ»
Лучшие ассистенты в истории НХЛ.
Фото «СЭ»
Лучшие европейские бомбардиры в истории НХЛ.
Фото «СЭ»
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Евгений обошел Сергея Федорова в списке российских игроков.

В проигранном матче против «Рейнджерс» (3:4) нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин сделал очередную результативную передачу и единолично вышел на первое место в списке лучших российских ассистентов в НХЛ.

35-летний форвард «Пингвинов» помог партнерам отличиться 697 раз, на один больше, чем выступавший за «Детройт», «Анахайм», «Коламбус» и «Вашингтон» Сергей Федоров. Успешно в среду проявили себя и другие признанные российские ассистенты — на счету Артемия Панарина теперь 368 передач (16-е место), у Никиты Кучерова — 353 (17-е место).

Лучшие российские ассистенты в истории НХЛ. Фото "СЭ"
Лучшие российские ассистенты в истории НХЛ.
Фото «СЭ»

Тем временем Малкин продолжает движение вверх в историческом списке ассистентов. После матча с «Рейнджерс» Джино обошел Дэйла Хантера и вплотную приблизился к Брэндону Шэнахэну и Дэйву Андрейчаку. Среди действующих игроков Малкин занимает шестое место после Джо Торнтона (сегодня ветеран сделал 1107-ю передачу в карьере!), Сидни Кросби, Никласа Бэкстрема, Патрика Кейна и Райана Гетцлафа. При этом по средним ассистентским показателям (0,717 передачи за игру) магнитогорец 22-й в лиге, рядом с Роном Фрэнсисом и существенно позади лучшего из россиян Артемия Панарина (0,741, 15-е место).

Лучшие ассистенты в истории НХЛ. Фото "СЭ"
Лучшие ассистенты в истории НХЛ.
Фото «СЭ»

При сохранении взятого темпа результативности Малкин уже в этом сезоне выйдет на девятое место в списке лучших европейских бомбардиров в истории НХЛ. От шведа Никласа Лидстрема Евгения отделяет пять очков, а вот результат Даниэля Альфредссона (отставание в 20 баллов), скорее всего, будет покоряться уже осенью.

Лучшие европейские бомбардиры в истории НХЛ. Фото "СЭ"
Лучшие европейские бомбардиры в истории НХЛ.
Фото «СЭ»
Евгений Малкин. Малкин побил исторический рекорд. Он превзошел достижение российской легенды

Евгений Малкин
Хоккей
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 67 44 23 96
2 Рейнджерс 67 43 24 91
3 Питтсбург 68 40 28 90
4 Вашингтон 68 37 31 84
5 Коламбус 67 32 35 69
6 Айлендерс 65 29 36 67
7 Нью-Джерси 66 24 42 53
8 Филадельфия 67 21 46 53
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 66 45 21 96
2 Тампа-Бэй 66 42 24 90
3 Торонто 66 42 24 89
4 Бостон 66 41 25 87
5 Детройт 66 26 40 60
6 Баффало 67 24 43 58
7 Оттава 66 23 43 52
8 Монреаль 67 18 49 47
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 67 47 20 100
2 Миннесота 65 41 24 86
3 Нэшвилл 67 39 28 82
4 Сент-Луис 65 36 29 81
5 Даллас 65 37 28 77
6 Виннипег 67 32 35 74
7 Чикаго 67 24 43 58
8 Аризона 66 20 46 45
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 66 40 26 88
2 Лос-Анджелес 68 36 32 81
3 Эдмонтон 67 37 30 79
4 Вегас 68 36 32 76
5 Ванкувер 68 32 36 73
6 Сан-Хосе 65 29 36 66
7 Анахайм 68 27 41 65
8 Сиэтл 66 21 45 48
Результаты / календарь
20.03
21.03
22.03
23.03
24.03
25.03
26.03
27.03
28.03
29.03
30.03
31.03
1.04
2.04
3.04
4.04
30.03 02:00
Бостон – Торонто
 4 : 6
30.03 02:00
Коламбус – Айлендерс
3 : 4
30.03 02:00
Питтсбург – Рейнджерс
2 : 3
30.03 02:00
Тампа-Бэй – Каролина
 4 : 3 ОТ
30.03 02:00
Флорида – Монреаль
 7 : 4
30.03 03:00
Миннесота – Филадельфия
 4 : 1
30.03 03:00
Нэшвилл – Оттава
 4 : 1
30.03 04:00
Калгари – Колорадо
 1 : 2
30.03 05:00
Анахайм – Даллас
 2 : 3
Все результаты / календарь
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Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 66 98
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 67 96
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 66 93
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 61 49
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 67 48
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 67 45
И КН
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 45 2.07
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 44 2.11
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 52 2.13
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