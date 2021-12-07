Капитан «Вашингтона» оторвался от суперсвязки «Эдмонтона».

В матче против «Анахайма» (4:3 Б) Александр Овечкин отметился двумя голевыми передачами и в очередной раз подобрался к паре форвардов «Эдмонтона», уже традиционно возглавляющих список бомбардиров НХЛ. От немца Леона Драйзайтля капитан «Вашингтона», принявший участие в 41 голевой комбинации «Столичных», отстает на два балла, от канадца Коннора Макдэвида — на один. При этом больше 75 процентов своих очков (31 из 41) россиянин набрал при игре в равных составах, а еще одно — в меньшинстве. Для сравнения: Драйзайтль в равных составах отметился 25 баллами, Макдэвид — всего 23, уступая по этому показателю американцу Джонни Годро и еще одному российскому форварду — Кириллу Капризову.

Лидеры по очкам в равных составах в сезоне-2021/22.

Результативная игра в равных составах позволяет Овечкину держаться среди лидеров лиги и по показателю полезности. В 26 матчах при капитане на площадке «Вашингтон» забил на 19 голов больше, чем пропустил. По системе «плюс-минус» Александр делит пятое место в лиге с Дмитрием Орловым, отставая от трио лидеров всего на два пункта.

Самые полезные игроки сезона-2021/22.

В историческом бомбардирском рейтинге НХЛ Овечкин ведет уверенную атаку на позиции Джонни Бьюсика — канадской легенды «Бостона» 1960-1970-х. От занимающего сейчас 25-е место сына украинских эмигрантов Овечкина отделяет восемь очков, от замыкающего тройку европейских бомбардиров Яри Курри — 37, от лучшего из действующих игроков — Джо Торнтона — 172. Кстати, в начале декабря позади Овечкина активизировался и его вечный конкурент Сидни Кросби, пропустивший начало сезона из-за повреждения. В пяти последних матчах канадец набрал 10 (3+7) очков, что позволило ему выйти на 31-е место в истории.

Лучшие бомбардиры в истории НХЛ.

Ассистентский дубль в игре с «Утками» приблизил Овечкина к тройке лучших отечественных распасовщиков. На данный момент Александр на восемь передач отстает от Сергея Зубова, на 69 — от Евгения Малкина и на 85 — от Сергея Федорова.

Лучшие российские ассистенты в истории НХЛ.

Но самое удивительное — это бомбардирский темп Овечкина, который по итогам трети чемпионата остается лучшим в карьере форварда. Во вторник Александр стал всего четвертым в истории российским игроком, которому для достижения 40-очковой отметки в регулярном чемпионате понадобилось меньше 27 матчей. 36-летний форвард повторил результат Александра Могильного, который после такого разгона выбил в сезоне-1992/93 127 очков. Быстрее до 40 очков добирались только Сергей Федоров в 1993-м и Евгений Малкин в 2008-м. Свой же предыдущий рекорд (образца сезона-2009/10) Овечкин перекрыл на два матча.