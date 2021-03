Овечкин снова забивает под заводной рок-н-ролл 50-х. Выбор Кузнецова удивляет еще больше

Плей-лист русских звезд «Вашингтона».

«Кэпиталз» опубликовали обновленную подборку песен, которые выбрали хоккеисты команды для празднования голов в сезоне-2020/21. Композиции включают на домашней арене клуба в столице США.

В плей-листе «Вашингтона» соседствуют:

— рок-композиции разных поколений — Чак Берри — Johnny B. Goode (выбрал Джон Карлсон), Whitesnake — Here I Go Again (Никлас Бэкстрем), Survivor — Eye Of The Tiger (Ларс Эллер), Foo Fighters — Breakout (Здено Хара) и другие

— размеренный фолк-рок/кантри John Denver — Take Me Home, Country Roads (Ти Джей Оши) и сложный рэп Pharoahe Monch — Simon Says (Якуб Врана)

— дискотемы от хорошо знакомого игрокам диджея Tiesto — Boom (Том Уилсон) и Red Lights (Карл Хагелин)

— композиции, которые хоккеисты могли выбрать из-за созвучия своих имен с названиями песен или групп — AC/DC — Nick Of Time (Ник Дженсен), Panic! At The Disco — Hey Look Ma, I Made It (Рихард Паник), Weezer — My Name Is Jonas (Йонас Зигенталер) и Frankie Valli & The Four Seasons — Sherry (Конор Шири)

— и даже вечно популярный и бьющий электроникой поисковый запрос, что такое любовь — Haddaway — What Is Love (Гарнет Хэтэуэй)

Вероятно, хоккеистов «Вашингтона» ограничили в выборе — композиции должны быть доступны и понятны англоязычной аудитории. В плей-листе одной из самых «наших» команд НХЛ нет ни популярных русских мелодий, ни российских музыкантов — даже тех, кто дружит с семьей капитана «Кэпиталз» Александра Овечкина или входит в число любимых у Евгения Кузнецова и Дмитрия Орлова. Также в списке выборщиков нет вратарей, а потому предпочтение Ильи Самсонова на случай редкого для голкипера события остается загадкой.

Овечкин и Кузнецов не изменили своему выбору из прошлого сезона: Александр сохранил в плей-листе Big Joe Turner — Shake, Rattle and Roll, а у Евгения значится Lil John & The East Side Boyz — Get Low. Орлов произвел замену: вместо композиции Oh Yeah («О да») в исполнении Yello защитник включил в список Numb («Оцепеневший») группы Linkin Park.

Numb (можно также интерпретировать как беспомощный или потерянный) — одна из самых узнаваемых песен американского рок-коллектива, фронтмен которого Честер Беннингтон покончил жизнь самоубийством в 2017 году. Видеоклип о девушке-студентке, испытывающей проблемы в обществе и дома, в ноябре 2018-го преодолел отметку в миллиард просмотров на YouTube и является самым просматриваемым роликом в истории Linkin Park.

Год назад мы уже приводили детали выбора Овечкина и Кузнецова.

Евгений удивил рэп-композицией Get Low («Нагибайся») в исполнении Lil John & The East Side Boyz. Из-за содержания — призывы к действиям сексуального характера с девушками и негативные оценочные суждения — песня имеет возрастное ограничение 18+.

Александр предпочитает праздновать голы под песню из 1950-х Shake, Rattle and Roll («Трястись, грохотать и крутиться») в исполнении Биг Джо Тернера. Ее также брали Элвис Пресли, Чак Берри и другие известные певцы.

Содержание — следующее:

Вылезай из постели, вымой лицо и руки (дважды)

Что ж, ты входишь на кухню

Гремишь кастрюлями и сковородками

Как ты носишь эти платья, солнце выходит и сияет (дважды)

Я не могу поверить своим глазам

Весь этот беспорядок принадлежит тебе

Я верю в душу, но ты дьявол — я теперь это знаю (дважды)

Что ж, чем больше работаю, тем быстрее уходят деньги

Я говорю: трясись, греми и катись

Трястись, грохотать и крутиться (трижды)

Что ж, ты не поступишь правильно

Чтобы спасти свою потерянную душу

Давай, дуй, Джо!

В 2020-м Овечкин здорово продвинулся в списке лучших снайперов НХЛ, россиянин восьмым в истории взял отметку в 700 голов в регулярных чемпионатах. В 2021-м дела пошли сложнее, но Александр продолжает двигаться к мечте о рекорде всех времен Уэйна Гретцки — 894 шайбы. У капитана «Вашингтона» на начало марта — 713.

Весьма вероятно, что Овечкин обойдет великого канадца по другому показателю — голам в гостях: сейчас он уже второй в этом рейтинге — 362 против 402 у Гретцки. И вместе с тем от Александра будут ждать еще больше домашних шайб в стиле «Трястись, грохотать и крутиться».