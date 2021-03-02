Обзор дня Алексея Шевченко.

Плей-офф

Во вторник в КХЛ начинается плей-офф, а в 17 часов вечера на лед выйдут хоккеисты «Металлурга» и «Барыса». Как всегда, мы ждем от матчей на вылет сенсаций, когда совершенно никто не знает, какой клуб пройдет дальше. Да, богатым командам такое слышать обидно, мол, мы же тоже работали ради победы, но в долгой перспективе неожиданные результаты пойдут всем на пользу. Как только турнир станет по-настоящему непредсказуемым, так сразу к нему повысится зрительский интерес, а это сейчас главное богатство хоккея. Со спонсорами и контрактами все сложней, мы не настолько наивны, чтобы предполагать прямую связь, но региональным командам договариваться будет проще.

В первый игровой день именно на Урале будет самый интересный матч. «Барыс» умеет удивлять, а если все легионеры начинают ответственно относиться к работе, то этот клуб может обыграть любого. Но если команде из Казахстана нужно настраиваться, чтобы показывать лучший хоккей, то у Ильи Воробьева все иначе. Та знаменитая драка в самолете привела к тому, что окончательно закончилась притирка друг к другу, конфликт сделал уральцев единым коллективом, который добивается победы даже при посредственном хоккее.

На остальные три пары, которые сыграют 2 марта, надежды нет. Мы просто хотим убедить себя, что разобранный «Автомобилист» способен чем-то удивить «Авангард». Но там и близко нет интриги. Команда Боба Хартли как будто с другой планеты, им надо взять свое и готовиться ко втором раунду. Еще меньше интриги в противостояниях московского «Динамо» и «Северстали», а также в серии СКА — «Динамо» (Минск). Оба клуба, занявшие места во второй восьмерке, могут лишь подпортить фаворитам нервы в одном матче, но никак не в серии.

Первая звезда

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский стал первой звездой недели НХЛ. Если выборы лучшего игрока дня — чаще всего эмоциональное решение, то когда отмечают игроков за неделю, уже не только смотрят на статистику, а оценивают важность набранных очков или полученных процентов отраженных бросков. Правда, нынешний сезон особенный, так как команды слишком часто играют друг с другом.

Вот и Андрей хоть и провел три игры, но дважды он встретился с «Каролиной», а один раз с «Далласом». В этих встречах российский вратарь пропустил всего две шайбы, а две игры подряд провел на ноль. «Тампа» действительно производит отличное впечатление. Если до старта казалось, что потеря Никиты Кучерова станет проблемой, то сейчас об этом никто и не вспоминает. Острый нападающий — это прекрасно, но когда у тебя такой вратарь, то можно улыбаться форварду и его агенту, заверять, что никто не торопит с возвращением и говорить, что главное — здоровье. Думаю, что настроение было бы иным, если бы у команды возникли проблемы.

Если говорить о вратаре, то Василевский проводит очень хороший сезон. Он потерпел всего пять поражений, в конце января ему нельзя ничего предъявить за матч с «Каролиной» (опять с ней), когда он пропустил одну шайбу. Пожалуй, худшая игра Андрея была всего один раз с начала сезона, когда он пропустил четыре гола. Но перед этим у «Тампы» было шесть побед подряд. Василевский сейчас — один из главных фаворитов на «Везину». И близко не видно, кто может составить ему конкуренцию.

Шанс

Клубы, не попавшие в плей-офф, расторгают контракты со своими легионерами, да и вообще отказываются от хоккеистов, а это одна из самых позорных особенностей нашей лиги. То есть в следующем сезоне в «Нефтехимике», рижском «Динамо» и «Куньлуне» будут новые легионеры. Беспокоит и то, что никто ничего не говорит о том, кто виноват в неудачных сделках, почему на хоккеистов не рассчитывают в дальнейшем, а также не объясняют, зачем их вообще привозили. «Нефтехимик» второй год подряд прощается со всеми иностранцами. При этом в прошлом году они уверяли, что с кем-то проведут новые переговоры, но хоть сейчас молчат и не лгут. Беспокоит, что в Нижнекамске по-прежнему не определились с будущим. Неужели оставят прежнего тренера, посчитав, что экономия на зарплате поможет клубу? Рижане отпустили на все четыре стороны Мэтью Майоне, Тони Санда и Ивана Налимова.

Говорят, что последний собрался в Америку. Ничего плохого в этом нет. Вы удивитесь, какие люди отправятся за океан, как только клубы завершат сезон. В прошлом сезоне Иван курьезно съездил в Рокфорд. Он прибыл в фарм-клуб «Чикаго», начал тренироваться и был готов выйти на площадку, как сезон окончательно остановили. Пришлось возвращаться, а в КХЛ на игрока уже никто не рассчитывал. Повезло, что в Риге не подошли восемь голкиперов и там искали игроков на стороне. Про латвийский отрезок в карьере хоккеиста много говорить не будем, сами все понимаете. Но почему бы снова не попытаться сыграть за фарм-клуб «Чикаго». В конце концов, Налимов играл в выставочной игре за основной состав при действующем контракте в КХЛ, а сейчас можно снова попробовать. Но именно попробовать, так как сомневаюсь, что в 26 лет Иван имеет какие-то перспективы за океаном.