«Рейнджерс» без Панарина: стали забивать больше, разыгрался Бучневич

В отсутствии Артемия есть и позитивные моменты.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Баффало» — 3:2 (2:1, 1:1, 0:0)

Голы: Бучневич — 6 (Зибанежад, Фокс), 0:28 — 1:0. Райнхарт — 8 (Олофссон, Айкел), 0:55 — 1:1. Лафренье — 3 (Бучневич), 2:36 — 2:1. Крайдер — 10 (Линдгрен, Фокс), 29:32 — 3:1. Ридер — 4 (Далин, Ристолайнен), 36:21 — 3:2.

Вратари: Шестеркин — Хаттон (58:24 — 59:13, 59:34).

Штраф: 7 — 9.

Броски: 19 (11+5+3) — 24 (9+10+5).

Наши: Бучневич (18.11/4/+2) — -.

3 марта. Нью-Йорк. Madison Square Garden.

«Нью-Йорк Рейнджерс» смогли реабилитироваться за поражение от «Бостона» (1:4) и сегодня дома обыграли «Баффало» (3:2), а российские хоккеисты внесли весомый вклад в эту победу. Артемий Панарин отсутствует с 20 февраля, и конкретной даты его возвращения до сих пор нет.

В таких условиях приходится брать игру на себя.

Павел Бучневич сыграл в первом звене вместе с Алексисом Лафренье и Микой Зибанежадом и уже на 28-й секунде после стартового вбрасывания открыл счет. Россиянин получил отличный пас на ход от шведского форварда и уверенно переиграл Картера Хаттона.

Let's start off with some Captain Happy from Mika Zibanejad. pic.twitter.com/VViB55O9TR — New York Rangers (@NYRangers) March 3, 2021

Интересно, что еще до окончания первой минуты матча гости сумели сравнять счет. Впервые с 2016 года обе команды НХЛ забили по голу за стартовую минуту встречи. Отличился Сэм Райнхарт.

Первый номер последнего драфта НХЛ Лафренье набрал очки в третьем матче подряд. В играх с «Бостоном» он отметился двумя голевыми передачами, а сегодня сумел забросить. Хотя не обошлось без везения. Бучневич простреливал на дальнюю штангу, а шайба от ноги канадца залетела в ворота.

Make it a 3??-game point streak for Laff. pic.twitter.com/HsRr2k6w6X — New York Rangers (@NYRangers) March 3, 2021

Хороший матч провел и Игорь Шестеркин. На его счету 21 сэйв. Особенно запомнился эпизод, когда российский голкипер дважды остановил Кайла Окпосо.

We got our first «IG-OR ??» chant since last March.



We missed you guys. ? pic.twitter.com/NX6eoOoeLl — New York Rangers (@NYRangers) March 3, 2021

Недавно в состав «Баффало» вернулся Джефф Скиннер, в котором откровенно разочаровался главный тренер команды Ральф Крюгер. В текущем сезоне форвард с зарплатой 9 миллионов долларов за 16 матчей набрал всего 1 (0+1) очко. Сегодня он мог забросить первую шайбу в сезоне, но Шестеркин был категорически против этого.

Забавно, что в концовке встречи Игорь сам хотел поразить пустые ворота «Баффало», но броску не хватило силы.

Igor Shesterkin shoots for the empty net, but is stopped. He's going to get a goalie goal someday. pic.twitter.com/WGPKokW8Hp — Shayna (@hayyyshayyy) March 3, 2021

Лучшим игроком матча был признан Павел Бучненвич. Его игру на пресс-конференции прокомментировал Шестеркин: «Буч в полном порядке. Я сегодня не вышел на утреннюю раскатку, поэтому он решил отыграться на другом вратаре. Панарин? С нетерпением ждем его возвращения. Надеюсь, он скоро сможет к нам присоединиться. Наши ребята молодцы. Когда отсутствует главный бомбардир команды, кто-то должен брать на себя его обязанности».

Игра «Рейнджерс» по-прежнему напоминает качели, и шансы на плей-офф выглядят не очень реалистичными. Однако команда борется в каждом матче и не хочет мириться с текущим положением дел. В таблице дивизиона «рейнджеры» опережают «Баффало» и «Нью-Джерси», но до заветного четвертого места еще шесть очков.

При этом без Панарина команда забивает даже больше: за четыре матча «Рейннджерс» забросили 13 шайб (3,25 в среднем за матч). До скандала с его участием было по 2,5 гола за игру (40 шайб за 16 матчей).