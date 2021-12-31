Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Зимняя классика-2022» может стать самой холодной в истории НХЛ. В Миннеаполисе ожидается до -22 градусов

03:20
Зимняя классика-2022. Фото nhl.com
Зимняя классика-2022. Фото nhl.com
Теги:

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Миннесотой» и «Сент-Луисом» пройдет на открытом воздухе.

Как сообщает сайт НХЛ, «зимняя классика» 2022 года может стать самой холодной в истории лиги. 2 января, когда пройдет матч, в Миннеаполисе ожидается температура воздуха от -18 до -22 градусов по Цельсию.

Матч пройдет на стадионе бейсбольной команды «Миннесота Твинс». Для болельщиков будет организовано 40 000 грелок для рук, а также места для согревания и суп на прилавках. Отмечается, что лед площадки также будет подогреваться.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора
Читайте также
«Опозорили Родину!» Наша сборная уже получала техническое поражение на МЧМ
Путин подписал пакет законов о наказании за неуплату алиментов
0
Реклама