«Зимняя классика-2022» может стать самой холодной в истории НХЛ. В Миннеаполисе ожидается до -22 градусов

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Миннесотой» и «Сент-Луисом» пройдет на открытом воздухе.

Как сообщает сайт НХЛ, «зимняя классика» 2022 года может стать самой холодной в истории лиги. 2 января, когда пройдет матч, в Миннеаполисе ожидается температура воздуха от -18 до -22 градусов по Цельсию.