«Зимняя классика-2022» может стать самой холодной в истории НХЛ. В Миннеаполисе ожидается до -22 градусов
03:20
Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Миннесотой» и «Сент-Луисом» пройдет на открытом воздухе.
Как сообщает сайт НХЛ, «зимняя классика» 2022 года может стать самой холодной в истории лиги. 2 января, когда пройдет матч, в Миннеаполисе ожидается температура воздуха от -18 до -22 градусов по Цельсию.
Матч пройдет на стадионе бейсбольной команды «Миннесота Твинс». Для болельщиков будет организовано 40 000 грелок для рук, а также места для согревания и суп на прилавках. Отмечается, что лед площадки также будет подогреваться.
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