Тарасов остался в запасе «Коламбуса» на матч с «Нэшвиллом»

«Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ примет «Нэшвилл».

Российский вратарь «Блю Джэкетс» Даниил Тарасов остался в запасе, с первых минут сыграет Элвис Мерзликинс.

В текущем сезоне Тарасов провел три матча в НХЛ, в которых пропустил пять шайб при 93,6 процента отраженных бросков.

Матч «Коламбус» — «Нэшвилл» пройдет сегодня, 31 декабря и начнется в 3:00 мск.