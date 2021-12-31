Тарасов остался в запасе «Коламбуса» на матч с «Нэшвиллом»
03:02
«Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ примет «Нэшвилл».
Российский вратарь «Блю Джэкетс» Даниил Тарасов остался в запасе, с первых минут сыграет Элвис Мерзликинс.
В текущем сезоне Тарасов провел три матча в НХЛ, в которых пропустил пять шайб при 93,6 процента отраженных бросков.
Матч «Коламбус» — «Нэшвилл» пройдет сегодня, 31 декабря и начнется в 3:00 мск.
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