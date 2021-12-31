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Тарасов остался в запасе «Коламбуса» на матч с «Нэшвиллом»

03:02
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«Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ примет «Нэшвилл».

Российский вратарь «Блю Джэкетс» Даниил Тарасов остался в запасе, с первых минут сыграет Элвис Мерзликинс.

В текущем сезоне Тарасов провел три матча в НХЛ, в которых пропустил пять шайб при 93,6 процента отраженных бросков.

Матч «Коламбус» — «Нэшвилл» пройдет сегодня, 31 декабря и начнется в 3:00 мск.

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Сергей Разин все материалы автора
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