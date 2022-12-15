Журналисты The Athletic предложили учредить награду в НХЛ в честь Павла Дацюка
Журналисты The Athletic предложили основать награду в НХЛ в честь российского хоккеиста Павла Дацюка. Его именем хотят назвать награду лучшему плеймейкеру сезона.
В статье журналисты отметили, что за игрой Дациюка в его лучшей спортивный форме было весело и приятно наблюдать.
«Что может быть веселее, чем наблюдать за игрой Павла Дацюка в его лучшей спортивной форме? Иногда в рейтингах результативности и цифрах передач теряются сногсшибательные моменты, которые сопровождают их. Иногда момент, приведший к голу, лучше, чем сам гол», — говорится в статье.
Также отмечается, что добавление этой награды может вызвать большие дебаты в конце 2022 года.
Дацюк был олимпийским чемпионом 2018 года, чемпионом мира 2012 года, двукратным обладателем Кубка Стэнли (2002, 2008), обладателем Кубка Гагарина 2017 года, чемпионом России 2005 года, бронзовым призером Олимпийских игр 2002 года.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|29
|21
|8
|44
|2
|Каролина
|28
|16
|12
|38
|3
|Питтсбург
|29
|17
|12
|38
|4
|Айлендерс
|30
|17
|13
|35
|5
|Рейнджерс
|30
|15
|15
|35
|6
|Вашингтон
|31
|15
|16
|34
|7
|Филадельфия
|30
|9
|21
|25
|8
|Коламбус
|28
|10
|18
|22
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|28
|23
|5
|47
|2
|Торонто
|30
|19
|11
|44
|3
|Тампа-Бэй
|28
|18
|10
|37
|4
|Детройт
|29
|13
|16
|32
|5
|Флорида
|30
|14
|16
|32
|6
|Монреаль
|29
|14
|15
|30
|7
|Оттава
|29
|13
|16
|28
|8
|Баффало
|29
|13
|16
|28
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|30
|17
|13
|39
|2
|Виннипег
|28
|18
|10
|37
|3
|Миннесота
|29
|16
|13
|34
|4
|Колорадо
|27
|15
|12
|32
|5
|Нэшвилл
|27
|12
|15
|27
|6
|Сент-Луис
|29
|13
|16
|27
|7
|Аризона
|27
|9
|18
|22
|8
|Чикаго
|27
|7
|20
|18
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|31
|21
|10
|43
|2
|Сиэтл
|28
|16
|12
|35
|3
|Лос-Анджелес
|32
|15
|17
|35
|4
|Эдмонтон
|30
|17
|13
|34
|5
|Калгари
|30
|13
|17
|32
|6
|Ванкувер
|29
|13
|16
|29
|7
|Сан-Хосе
|31
|10
|21
|25
|8
|Анахайм
|30
|7
|23
|17
|15.12
|03:00
|
Оттава – Монреаль
|3 : 2
|15.12
|03:30
|
Миннесота – Детройт
|4 : 1
|15.12
|06:00
|
Калгари – Ванкувер
|3 : 4 Б
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|30
|59
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|30
|51
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|29
|44
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|30
|26
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|30
|23
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|29
|23
|И
|КН
|
|
Илья Самсонов
Торонто
|11
|1.70
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|20
|1.83
|
|
Петр Кочетков
Каролина
|12
|2.02