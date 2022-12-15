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Сегодня, 12:24

Журналисты The Athletic предложили учредить награду в НХЛ в честь Павла Дацюка

Виктория Кравченко
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Журналисты The Athletic предложили основать награду в НХЛ в честь российского хоккеиста Павла Дацюка. Его именем хотят назвать награду лучшему плеймейкеру сезона.

В статье журналисты отметили, что за игрой Дациюка в его лучшей спортивный форме было весело и приятно наблюдать.

«Что может быть веселее, чем наблюдать за игрой Павла Дацюка в его лучшей спортивной форме? Иногда в рейтингах результативности и цифрах передач теряются сногсшибательные моменты, которые сопровождают их. Иногда момент, приведший к голу, лучше, чем сам гол», — говорится в статье.

Также отмечается, что добавление этой награды может вызвать большие дебаты в конце 2022 года.

Дацюк был олимпийским чемпионом 2018 года, чемпионом мира 2012 года, двукратным обладателем Кубка Стэнли (2002, 2008), обладателем Кубка Гагарина 2017 года, чемпионом России 2005 года, бронзовым призером Олимпийских игр 2002 года.

Павел Дацюк
НХЛ
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2 Виннипег 28 18 10 37
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Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 31 21 10 43
2 Сиэтл 28 16 12 35
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И Г
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Коннор Макдэвид

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Даллас

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Тэйдж Томпсон

Баффало

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