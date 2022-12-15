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Сегодня, 10:40

Бабаев — об Овечкине: «Если он перебьет рубеж в 900 голов и завоюет золото Олимпиады, то у него будут все награды»

Алина Савинова
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Известный хоккейный агент Шуми Бабаев поделился мнением о выступлении форварда «Вашингтона» Александра Овечкина в НХЛ.

«Его работоспособность зашкаливает. Каждому, кто хочет добиться таких высоких результатов, надо прилагать максимум усилий. Вот это он делает вне льда, бросок сам по себе ниоткуда не возьмется. Если любой хоккеист или мы с вами попробуем побросать по 200 бросков по воротам каждый день, то у нас либо плечо отвалится, либо кисть. Это не так легко. Дело даже не в жесткости клюшки. Овечкин делает это постоянно, оттачивает мастерство.

Он столько лет играет за «Вашингтон», они ему как семья. Вот эта ответственность плюс возраст, опыт — все это вместе сложилось и дало ему вот этот дополнительный импульс. Фактически ему не хватает в карьере только олимпийского золота. И понятно, что если он перебьет рубеж в 900 голов, может, и больше, но все равно, конечно, если завоюет золото Олимпиады, то круг замкнется и у него будут все награды. А так день-два-три, и он уже станет вторым величайшим игроком после Гретцки", — приводит Metaratings.ru слова Бабаева.

В матче против «Чикаго» (7:3), который прошел 14 декабря, Овечкин забил свой 800-й гол в НХЛ. Он стал 3-м игроком с 800 голами в истории НХЛ. Впереди только Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).

В текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ россиянин набрал 34 очка (20+14).

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-babaev-esli-ovechkin-perebyet-rubezh-v-900-golov-i-vyigraet-zoloto-olimpiady-to-soberet-vse-na-1439525/
Александр Овечкин
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