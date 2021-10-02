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«Сиэтл» в овертайме обыграл «Эдмонтон»

07:57
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«Сиэтл» в товарищеском матче предсезонки НХЛ в овертайме обыграл «Эдмонтон» со счетом 2:1.

В составе «Кракен» отличились Джаден Шварц и Джаред Макканн, «Ойлерз» ответили точным броском Брендана Перлини.

В следующем матче «Сиэтл» 3 октября встретится с «Калгари», «Эдмонтон» в этот же день сыграет с «Виннипегом».

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Сергей Разин все материалы автора

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