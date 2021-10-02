«Сиэтл» в овертайме обыграл «Эдмонтон»

«Сиэтл» в товарищеском матче предсезонки НХЛ в овертайме обыграл «Эдмонтон» со счетом 2:1.

В составе «Кракен» отличились Джаден Шварц и Джаред Макканн, «Ойлерз» ответили точным броском Брендана Перлини.

В следующем матче «Сиэтл» 3 октября встретится с «Калгари», «Эдмонтон» в этот же день сыграет с «Виннипегом».