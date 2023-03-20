Жеренко признан второй звездой матча за фарм-клуб «Сент-Луиса»

«Спрингфилд» в матче регулярного чемпионата АХЛ обыграл по буллитам «Провиденс» со счетом 3:2.

Вратарь фарм-клуба «Сент-Луиса» Вадим Жеренко отразил 53 броска из 55. Форвард фарм-клуба «Бостона» Георгий Меркулов отметился результативной передачей, но не смог реализовать буллит.

В текущем сезоне 22-летний Жеренко провел 22 матча в АХЛ, в которых пропустил 56 шайб при 92,5 процента отраженных бросков.