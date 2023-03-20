Аскаров признан первой звездой матча за фарм-клуб «Нэшвилла»

«Милуоки» в матче регулярного чемпионата АХЛ обыграл «Гранд-Рэпидс» со счетом 3:1.

В составе фарм-клуба «Нэшвилла» вратарь Ярослав Аскаров отразил 33 броска из 34 и стал первой звездой встречи.

В текущем сезоне 20-летний россиянин провел 40 матчей в АХЛ, в которых трижды сыграл на ноль и пропустил 105 шайб при 91 проценте отраженных бросков.