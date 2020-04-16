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Жена Тарасенко тренируется вместе с мужем

02:43
Владимир и Яна Тарасенко. Фото Instagram
Владимир и Яна Тарасенко. Фото Instagram
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Жена российского нападающего «Сент-Луиса» Владимира Тарасенко Яна опубликовала новое видео в историях своего Instagram. Она показала, как тренируется в домашних условиях.

«Вова работает за кадром», — написала Яна.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer на ночь с 15 на 16 апреля, в мире коронавирус подтвержден у 2 073 383 человека. Умерших — 133 879, выздоровевших — 508 861. По данным Роспотребнадзора, в России — 24 490 случаев заражения, 198 человек умерли, выздоровело — 1 986.

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