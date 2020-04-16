Жена Тарасенко тренируется вместе с мужем

Жена российского нападающего «Сент-Луиса» Владимира Тарасенко Яна опубликовала новое видео в историях своего Instagram. Она показала, как тренируется в домашних условиях.

«Вова работает за кадром», — написала Яна.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer на ночь с 15 на 16 апреля, в мире коронавирус подтвержден у 2 073 383 человека. Умерших — 133 879, выздоровевших — 508 861. По данным Роспотребнадзора, в России — 24 490 случаев заражения, 198 человек умерли, выздоровело — 1 986.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется