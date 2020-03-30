Анастасия Шубская, жена форварда Александра Овечкина, опубликовала новое видео в сториз своего Instagram. Она задала ему вопрос.

— Где мой бифштекс? — спросила Анастасия. Впоследствии она выложила фото с мясом.

Сезон в НХЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса. Овечкин вместе с Давидом Пастрняком из «Бостона» возглавляют снайперскую гонку НХЛ.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 721 584 человек. Умерших — 33 958, выздоровевших — 149 122. В России на данный момент 1534 случаев заражения, 8 человек умерли, выздоровело — 64.