Жена Овечкина — Александру: «Где мой бифштекс?»
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Анастасия Шубская, жена форварда Александра Овечкина, опубликовала новое видео в сториз своего Instagram. Она задала ему вопрос.
— Где мой бифштекс? — спросила Анастасия. Впоследствии она выложила фото с мясом.
March 30, 2020
March 30, 2020
Сезон в НХЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса. Овечкин вместе с Давидом Пастрняком из «Бостона» возглавляют снайперскую гонку НХЛ.
По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 721 584 человек. Умерших — 33 958, выздоровевших — 149 122. В России на данный момент 1534 случаев заражения, 8 человек умерли, выздоровело — 64.