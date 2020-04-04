Жена Ковальчука показала, как муж и дети плескаются в бассейне

Жена нападающего «Вашингтона» Ильи Ковальчука Николь Ковальчук опубликовала в Instagram новое видео. Она показала, как муж с детьми плескаются в бассейне.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным CSSE, в мире коронавирус подтвержден у 1 088 878 человек. Умерших — 58 382, выздоровевших — 225 438.

По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус выявлен у 4 149 человек в 78 регионах, зарегистрированы 34 летальных случая, выздоровел 281 человек.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется