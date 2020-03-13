Здено Хара: «Уважаем решение НХЛ и желаем всем крепкого здоровья»

Капитан «Бостона» Здено Хара прокомментировал решение НХЛ приостановить регулярный чемпионат из-за коронавируса.

— Сегодняшние новости трудно осознать нашей команде, персоналу, городу и болельщикам, — приводит слова Хары официальный сайт НХЛ. — Как игроки, мы любим соревноваться и разжигать страсть наших болельщиков, но мы понимаем, что этот вызов для мира намного важнее, чем спорт.

Мы полностью уважаем решение НХЛ и желаем всем крепкого здоровья, пока мы не сможем снова собраться вместе, чтобы отпраздновать возвращение игры, которую мы любим.