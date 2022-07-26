Защитник Зигенталер на пять лет продлил контракт с «Нью-Джерси»

Защитник Йонас Зигенталер на пять лет продлил контракт с «Нью-Джерси», сообщает сайт клуба.

За это время он заработает в общей сложности 17 миллионов долларов. Кэпхит договора — 3,4 миллиона.

Отметим, что контракт вступает в силу с сезона-2023/24. В предстоящем сезоне у игрока будет действовать прежний договор с кэпхитом 1,125 миллиона.

В прошлом регулярном чемпионате 25-летний швейцарец набрал 14 (1+13) очков в 70 матчах.