Александр Овечкин спел песню Полины Гагариной на дне рождения Дмитрия Орлова

23 июля защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов отпраздновал день рождения.

На торжество пришло много его друзей из мира хоккея, в том числе — капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин.

Овечкин даже исполнил песню певицы Полины Гагариной «Спектакль окончен». Подпевал ему известный комментатор и хоккейный агент Сергей Федотов.