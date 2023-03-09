Защитник «Виннипега» Стэнли — о том, что он травмировал Капризова: «Просто неудачный эпизод»

Защитник «Виннипега» Логан Стэнли прокомментировал эпизод в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты» (2:4), в котором он травмировал российского форварда «Уайлд» Кирилла Капризова.

«Он остановился, я попытался завершить свой силовой прием, а затем просто упал на него сверху. Возможно, он немного потерял баланс. Я не ожидал, что Капризов упадет. Просто неудачный эпизод», — приводит The Athletic слова Стэнли.

Стэнли столкнулся с Капризовым в третьем периоде. Россиянин не смог завершить матч из-за травмы нижней части тела. Завтра Капризов должен будет пройти медицинское обследование, по итогам которого установят степень серьезности повреждения.

В сезоне-2022/23 Капризов набрал 74 (39+35) очка в 65 матчах.