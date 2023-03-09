Кочетков вызван в «Каролину» из АХЛ

Вратарь Петр Кочетков вызван в «Каролину», сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что 23-летний россиянин вызван в команду в экстренном порядке.

В текущем сезоне Кочетков провел 19 матчей в НХЛ, трижды сыграв на ноль и пропустив 43 шайбы при 91,3 процента отраженных бросков.