Сорокин: «Не нравится на Манхэттене, он забирает энергию»

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин объяснил, почему ему не нравится жизнь на Манхэттене.

«За последние четыре года на Манхэттене был раза четыре, не считая игр, — приводит Sport24 слова Сорокина. — И то три раза из этих четырех я ездил в посольство документы для визы отвезти. Один раз там день рождения отмечали с ребятами, и все. Я особо не вижу манхэттенскую жизнь».

Манхэттен — исторический округ Нью-Йорка, который является одним из самых маленьких и самых густонаселенных в США и в котором расположены многие известнейшие небоскребы.

«Не нравится. Это очень энергозатратный город, забирает энергию — наверное, вы это ощутили. Мне ближе более спокойная жизнь, поэтому очень нравится на Лонг-Айленде, он сильно отличается от Манхэттена. Что касается дороги, то на поезде 40 минут, на машине без пробок 45-50 минут. Но мне просто там нечего делать. Может, только в русский ресторан съездить, и то ехать ради еды не хочется», — сказал Сорокин.

В этом сезоне 28-летний Сорокин провел 17 матчей за «Айлендерс» в регулярном чемпионате, в которых одержал 7 побед.