Кучеров увеличил отрыв от Маккиннона в гонке бомбардиров НХЛ до 4 очков

Нападающий «Тампы-Бэй» Никита Кучеров сделал две результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса» (4:2).

30-летний россиянин продолжает лидировать в списке лучших бомбардиров сезона-2023/24, теперь у него 89 (33+56) очков в 52 матчах.

Кучеров увеличил отрыв от своего ближайшего преследователя, форварда «Колорадо» Нэйтана Маккиннона, до 4 очков. 28-летний канадец не отличился результативными действиями в игре против «Флориды» (0:4), у него 85 (32+53) очка в 53 встречах.

Третье место в списке бомбардиров занимает нападающий «Бостона» Давид Пастрняк, набравший 75 (33+42) очков в 52 матчах.