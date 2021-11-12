Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Защитник «Ванкувера» дисквалифицирован на два матча за удар соперника клюшкой по голове

23:39
Теги:

Защитник «Ванкувера» Такер Пулман получил дисквалификацию на две игры по итогам матча регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо» (1:7), сообщает пресс-служба Департамента безопасности игроков НХЛ.

В одном из эпизодов Пулман попал под силовой прием в исполнении форварда «Эвеланш» Кифера Шервуда. В отместку защитник ударил соперника клюшкой по голове.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
Читайте также
Олимпийская чемпионка бьется за честное имя 12 лет. Но бессилен даже суд по правам человека
Зарегистрирован первый инъекционный российский препарат для лечения COVID-19
0