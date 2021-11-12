Защитник «Ванкувера» дисквалифицирован на два матча за удар соперника клюшкой по голове

Защитник «Ванкувера» Такер Пулман получил дисквалификацию на две игры по итогам матча регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо» (1:7), сообщает пресс-служба Департамента безопасности игроков НХЛ.

В одном из эпизодов Пулман попал под силовой прием в исполнении форварда «Эвеланш» Кифера Шервуда. В отместку защитник ударил соперника клюшкой по голове.