Защитник «Ванкувера» дисквалифицирован на два матча за удар соперника клюшкой по голове
23:39
Защитник «Ванкувера» Такер Пулман получил дисквалификацию на две игры по итогам матча регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо» (1:7), сообщает пресс-служба Департамента безопасности игроков НХЛ.
В одном из эпизодов Пулман попал под силовой прием в исполнении форварда «Эвеланш» Кифера Шервуда. В отместку защитник ударил соперника клюшкой по голове.
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