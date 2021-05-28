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Защитник «Сан-Хосе» Кныжов: «Каждый день просыпаюсь и думаю: мог бы быть в Кемерове, а нахожусь в Калифорнии»

18:47
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Защитник «Сан-Хосе» Николай Кныжов в интервью «СЭ» поделился эмоциями от дебюта в НХЛ.

Николай Кныжов.Защитник «Сан-Хосе», которого в начале этого сезона НХЛ не знал почти никто. Киношная история Николая Кныжова

«До сих пор каждый день просыпаюсь и думаю, что мог бы сейчас быть в Кемерове, а нахожусь в Калифорнии, в Сан-Хосе, где солнце и тепло круглый год, — сказал Кныжов. — И понимаю, что играть в НХЛ — очень большое счастье.

Раньше были PSP, маленькие портативные приставки. Я играл на такой в NHL-07 и часто выбирал «Сан-Хосе». Еще тогда мне запомнилось и понравилось, что игроки домашней команды там выезжают на матчи через пасть акулы. А теперь делаю это сам! Да еще и в паре с Эриком Карлссоном, в которого играл, когда был подростком.

Сезон был сжатый, очень много матчей, и не было времени посмотреть на все это со стороны. Когда ты в команде, у тебя постоянные игры и тренировки, то не замечаешь вокруг себя ничего особенного. С тобой выходят на лед такие же живые люди. Летом, в межсезонье, хоккея не будет, тогда и начну скучать, а заодно осознавать всю эту крутизну».

(Игорь Рабинер)

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