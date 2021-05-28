Артемий Панарин ответил на вопрос о свадьбе с Алисой Знарок

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин сообщил, что пока не определился с датой свадьбы с Алисой Знарок, дочерью экс-тренера «Спартака» Олега Знарка.

«Пока у нас нет даты церемонии, еще не все границы открылись. Мы хотели провести свадьбу в Италии, но сейчас будет сложно собрать всех гостей. У кого-то нет визы, еще придется находиться на карантине. Вдруг кто-то заболеет? Мы сделали небольшую церемонию дома у Сергея Бобровского. Он нас поженил (смеется), так что мы довольны», — приводит слова Панарина «РИА Новости».

Артемий Панарин и Алиса Знарок вместе с 2016 года. Весной 2019-го россиянин сделал предложение девушке. Осенью Алиса сообщила, что они стали мужем и женой.