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Артемий Панарин ответил на вопрос о свадьбе с Алисой Знарок

17:32
Алиса Знарок и Артемий Панарин. Фото Instagram
Алиса Знарок и Артемий Панарин. Фото Instagram
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Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин сообщил, что пока не определился с датой свадьбы с Алисой Знарок, дочерью экс-тренера «Спартака» Олега Знарка.

«Пока у нас нет даты церемонии, еще не все границы открылись. Мы хотели провести свадьбу в Италии, но сейчас будет сложно собрать всех гостей. У кого-то нет визы, еще придется находиться на карантине. Вдруг кто-то заболеет? Мы сделали небольшую церемонию дома у Сергея Бобровского. Он нас поженил (смеется), так что мы довольны», — приводит слова Панарина «РИА Новости».

Артемий Панарин и Алиса Знарок вместе с 2016 года. Весной 2019-го россиянин сделал предложение девушке. Осенью Алиса сообщила, что они стали мужем и женой.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20210528/panarin-1734628015.html

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