Защитник «Сан-Хосе» Карлссон установил новый рекорд клуба по длительности результативной серии

Защитник «Сан-Хосе» Эрик Карлссон сделал две голевых передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго» (5:2).

Швед отметился результативным действием в 13-м матче подряд, что является новым рекордом «Шаркс». Также хоккеист стал 26-м защитником в истории НХЛ, которому удалось набирать очки в 13 играх кряду.

В сезоне-2022/23 Карлссон набрал 51 (13+38) очко в 38 матчах за «Сан-Хосе».