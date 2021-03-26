Защитник «Рейнджерс» Фокс похвалил российских партнеров по команде

Защитник «Рейнджерс» Фокс в интервью официальному сайту НХЛ 26 рассказал об игре одноклубников Артемия Панарина и Игоря Шестеркина.

«Отсутствие Хлебушка заметно ослабило наше нападение. Посмотрите одну его смену — и вы сразу поймете, как он умеет влиять на ход игры. Ну и Игорь (Шестеркин) сделал массу важнейших сэйвов. Так что это командная победа, не стоит никого выделять», — считает Фокс.

В конце февраля бывший тренер «Витязя» Андрей Назаров в интервью «Комсомольской правде» рассказал, что Панарин в декабре 2011 года якобы несколько раз ударил 18-летнюю гражданку Латвии после матча подмосковного клуба в Континентальной хоккейной лиге. По словам Назарова, Панарину грозил реальный срок заключения, однако за спортсмена вступились «авторитетные жители латвийской столицы» и помогли «спустить дело на тормозах».

В «Рейнджерс» сообщили, что хоккеист отверг все обвинения в свой адрес, однако взял отпуск посреди сезона. 10 марта россиянин вернулся к тренировкам.