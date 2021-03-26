Зибанежад рассказал о возвращении Панарина в состав «Рейнджерс»

Нападающий «Рейнджерса» Мика Зибанежад 26 марта в интервью официальному сайту НХЛ рассказал о партнере по команде Артемии Панарине.

«Когда Панарин вернулся, наша игра обрела совсем иную динамику. «Его нельзя заменить» — это штамп, но про Панарина иначе не скажешь. Можно сказать, он запустил всю нашу атаку, все четыре звена. Каждый может забить. И при этом мы стали лучше, более ответственно действовать в защите. Все поняли: чем бережнее мы относимся к шайбе, тем меньше нам приходится обороняться», — считает Зибанежад.

В конце февраля бывший тренер «Витязя» Андрей Назаров в интервью «Комсомольской правде» рассказал, что Панарин в декабре 2011 года якобы несколько раз ударил 18-летнюю гражданку Латвии после матча подмосковного клуба в Континентальной хоккейной лиге. По словам Назарова, Панарину грозил реальный срок заключения, однако за спортсмена вступились «авторитетные жители латвийской столицы» и помогли «спустить дело на тормозах».

В «Рейнджерс» сообщили, что хоккеист отверг все обвинения в свой адрес, однако взял отпуск посреди сезона. 10 марта россиянин вернулся к тренировкам.