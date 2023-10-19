Защитник «Оттавы» Зуб получил рассечение после броска Овечкина

Российский защитник «Оттавы» Артем Зуб получил травму в матче регулярного чемпионата с «Вашингтоном» (6:1).

В шайба после броска капитана «Вашингтона» Александра Овечкина отскочила от клюшки Зуба и попала ему в область левого уха. Защитник упал на лед и к нему сразу же вышел представитель медицинского штаба «Сенаторс». Зуб смог самостоятельно уйти в раздевалку, но на площадку уже не выходил.

В игре с «Вашингтоном» 28-летний защитник забросил первую шайбу в сезоне. Всего на его счету 4 игры и 3 (1+2) очка.

«Оттава» с 6 очками лидирует в Восточной конференции.