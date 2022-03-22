Защитник «Нэшвилла» Йоси продлил результативную серию до 10 матчей, набрав 23 очка

«Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде встречается с «Анахаймом».

На 17-й минуте шайбу в составе «Предаторз» забросил защитник Роман Йоси. 31-летний швейцарец продлил свою результативную серию до 10 матчей, в которых набрал 23 (4+19) очка.

На данный момент на счету Йоси 76 (18+58) очков в 61 матче сезона.