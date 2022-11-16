Нападающий «Монреаля» Друэн пропустит 4-6 недель из-за травмы

Нападающий «Монреаля» Джонатан Друэн выбыл из-за травмы верхней части тела. Он пропустит 4-6 недель, сообщает TSN.

В нынешнем сезоне Друэн провел 12 матчей, в которых сделал 4 голевые передачи. Он пропустил пару матчей по решению тренерского штаба, который оставлял его в запасе.

Ранее сообщалось, что «Монреаль» хочет обменять игрока, у которого летом завершается действия контракта, по которому он получает 5,5 миллиона долларов в год.