Защитник «Квебека» Комаров — о победе в Мемориальном кубке: «Мы прошли нереально сложный путь»

Защитник «Квебек Ремпартс» Всеволод Комаров в интервью «СЭ» прокомментировал победу в Мемориальном кубке.

— Что почувствовали после выигрыша Мемориального кубка?

— Я, как и все парни, был безумно счастлив! Мы прошли нереально сложный путь к кубку. Под конец накопилась усталость. Когда выиграли, наступило опустошение от того, что все закончилось победой.

— По последним матчам не скажешь, что усталость проявлялась у игроков.

— Это да. До финала Мемориального кубка мы отдыхали четыре дня. Выиграли пару матчей, подошли спокойно к финалу и победили «Сиэтл».

— Чувствовалась принципиальность доказать, что ваша лига — сильнейшая из канадских юниорок?

— Я впервые играл в таком формате. Сначала мы выиграли свою лигу, потом поехали на мини-турнир для всех сильнейших. Как суперкубок. Пацанам, как и мне, конечно, хотелось доказать, что мы — лучшие среди команд, побеждавших в CHL.

— То, что четвертый Мемориальный кубок выигрывают команды из Лиги Квебека, о чем-то говорит?

— Даже не знаю. Не сказал бы, что уровень трех команд, с которыми мы встречались, сильно отличается. У каждой есть сильные игроки, все играют в быстрый хоккей. Больших различий я не заметил за три матча.

В начале июня «Квебек» разгромил «Сиэтл Тандербердс» в финале Мемориального кубка (5:0). Комаров забросил победную шайбу.

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