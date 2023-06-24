В «Питтсбурге» заявили, что не планируют обменивать выбор в первом раунде драфта и молодых игроков

Президент «Питтсбурга» по хоккейным операциям Кайл Дубас сообщил, что клубы не планирует обмены выбора в первом раунде драфта или молодых игроков.

«Я не думаю, что мы расстанемся с нашими молодыми активами, такими как Оуэн Пикеринг, если только мы не получим возможность добавить очень влиятельного молодого игрока. Мы должны отстраивать систему», — цитирует Дубаса Pittsburgh Hockey Now.

«Питтсбург» имеет 14-й выбор в первом раунде драфта НХЛ-2023.