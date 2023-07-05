Защитник «Каролины» Орлов рассказал, почему не прилетел в Россию в отпуске
Защитник «Каролины» Дмитрий Орлов объяснил, почему пока не прилетал в Россию по окончании сезона в НХЛ.
— Почему вы не прилетели в Россию этим летом?
— Это лето особенное во всех смыслах. Сейчас надо понять, где мы будем жить в Каролине, в какой сад будет ходить ребенок. Но я постараюсь прилететь.
— Вы много лет провели в самой русской команде НХЛ — «Вашингтоне». Сейчас такой называют «Каролину», которая драфтует много российских хоккеистов, плюс сейчас в основе вы, Свечников, Кочетков. Думали об этом перед подписанием?
— Конечно, я привык играть рядом с русскими — всегда приятно поговорить с кем-то на родном языке. Поэтому в «Бостоне» поначалу было непривычно, но со временем узнал ребят. Здорово, что «Каролина» драфтует наших — для них это шанс заиграть в НХЛ. Тем более если такая система обращает свое внимание, парни действительно талантливые.
В феврале 2023 года Орлов был обменян из «Вашингтона» в «Бостон», а после завершения сезона-2022/23 стал свободным агентом.
1 июля 31-летний россиянин подписал контракт с «Каролиной» на два года.
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|Каролина
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|Коламбус
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|Нью-Джерси
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|Питтсбург
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|Рейнджерс
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|Филадельфия
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|Атлантический дивизион
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|П
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|1
|Баффало
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|2
|Бостон
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|3
|Детройт
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|4
|Монреаль
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|5
|Оттава
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|6
|Тампа-Бэй
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|7
|Торонто
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|8
|Флорида
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|Центральный дивизион
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|П
|О
|1
|Аризона
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|2
|Виннипег
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|3
|Даллас
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|4
|Колорадо
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|5
|Миннесота
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|6
|Нэшвилл
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|7
|Сент-Луис
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|8
|Чикаго
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|0
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|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
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|2
|Ванкувер
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|0
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|3
|Вегас
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|4
|Калгари
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|5
|Лос-Анджелес
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|0
|6
|Сан-Хосе
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|7
|Сиэтл
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|8
|Эдмонтон
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|00:30
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Тампа-Бэй – Нэшвилл
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|11.10
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Питтсбург – Чикаго
|- : -
|11.10
|05:30
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Вегас – Сиэтл
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