Защитник «Филадельфии» Замула рассказал, какими способами тренер Торторелла мотивирует игроков в раздевалке
Защитник «Филадельфии» Егор Замула в эксклюзивном интервью «СЭ» поделился подробностями о взаимоотношениях с главным тренером Джоном Тортореллой.
— Но на второй матч с «Оттавой» не вышли. После игры с голевой передачей и «плюс два». Как на это отреагировали? Сказал ли вам что-то Торторелла?
— У меня был с ним разговор, но там все было просто — меня не захотели выпускать по медицинским показателям. Я же в апреле перенес операцию, у меня было долгое восстановление, которое, слава богу, прошло хорошо. Чувствовал себя нормально, просто не стали мной рисковать, сразу же ставить на две игры за три дня. А Тортс похвалил меня за игру, сказал готовиться к следующей, попросил отдохнуть, все переварить — и дальше в бой.
— Торторелла вообще человек яркий, харизматичный, за словом в карман не полезет. С тем же Сергеем Бобровским они могли при всех друг на друга наорать, а потом спокойно продолжить работать. С Артемием Панариным у него в «Коламбусе» тоже разное приключалось, но в итоге оба ему благодарны. Какой он в ваших глазах?
— Очень крутой, потрясающий мужик вне хоккея! Летом очень много времени с ним провел, потому что восстанавливался в Филадельфии. Чувство юмора у него запредельное, всегда поговорит с тобой, расскажет прикольные истории.
А что касается хоккея, то он не изменяет себе с первых сезонов НХЛ. На каждом собрании все краснеют, смеются, не знают, что делать. Но ко второму сезону, который он у нас, парни уже привыкли. Бывают очень жесткие собрания, зато есть что вспомнить.
В одной из недавних игр дома после второго периода проигрываем 0:4, он заходит в раздевалку, кого-то из пацанов разносит. Говорит: «Ты не готов к игре, не выйдешь в третьем периоде. Кто у тебя агент?» Тот называет фамилию, а Торторелла продолжает: «Мне все равно. Я даже таких агентов не знаю, и вообще можешь ему даже не звонить, со мной не поможет ни один агент». У него в руке был теннисный мячик, и он его бросает вратарю, а тот этого не ожидает и не ловит. Тренер говорит: «Я знал, что ты даже это не поймаешь!»
Все сидят, лица под майками, смеются. Разрядил этим обстановку. Через пять минут извинился, сказал: «Я просто не хочу, чтобы вы сидели здесь с кислыми лицами. Всегда верьте в себя. Мы должны проходить через тяжелые моменты, нужно на них учиться».
— А из тех историй, которые он вам рассказывал летом, что-нибудь можете вспомнить?
— Про Евгения Артюхина. Торторелла сказал мне, что это единственный русский, который на летних сборах пробегал его тесты лучше всех североамериканцев. «Сильный мужик, просто робот, который любит работать!» — восхищался тренер. Я не удивлен, потому что видел Артюхина и прошлым летом, и этим. Там ноги как скалы. Мощный человек!
Замула выступает за «Филадельфию» с 2021 года. В сезоне-2023/24 23-летний россиянин набрал 4 (1+3) очка в 17 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|21
|16
|5
|33
|2
|Каролина
|21
|13
|8
|26
|3
|Вашингтон
|19
|11
|8
|24
|4
|Филадельфия
|22
|11
|11
|23
|5
|Айлендерс
|21
|8
|13
|22
|6
|Нью-Джерси
|20
|10
|10
|21
|7
|Питтсбург
|21
|10
|11
|21
|8
|Коламбус
|24
|7
|17
|18
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|21
|14
|7
|31
|2
|Флорида
|22
|13
|9
|28
|3
|Торонто
|20
|11
|9
|25
|4
|Детройт
|21
|11
|10
|25
|5
|Тампа-Бэй
|23
|10
|13
|25
|6
|Баффало
|22
|10
|12
|22
|7
|Монреаль
|22
|10
|12
|22
|8
|Оттава
|17
|8
|9
|16
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|21
|15
|6
|30
|2
|Даллас
|20
|13
|7
|28
|3
|Виннипег
|21
|12
|9
|26
|4
|Сент-Луис
|21
|11
|10
|23
|5
|Нэшвилл
|21
|11
|10
|22
|6
|Аризона
|21
|10
|11
|22
|7
|Миннесота
|20
|6
|14
|16
|8
|Чикаго
|20
|7
|13
|14
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|23
|14
|9
|32
|2
|Ванкувер
|23
|15
|8
|31
|3
|Лос-Анджелес
|20
|13
|7
|29
|4
|Калгари
|22
|9
|13
|21
|5
|Сиэтл
|23
|8
|15
|21
|6
|Анахайм
|22
|9
|13
|18
|7
|Эдмонтон
|21
|8
|13
|17
|8
|Сан-Хосе
|22
|5
|17
|12
|30.11
|03:00
|
Коламбус – Монреаль
|2 : 4
|30.11
|03:30
|
Рейнджерс – Детройт
|3 : 2
|30.11
|06:30
|
Лос-Анджелес – Вашингтон
|1 : 2
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|22
|37
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|23
|35
|
|
Куинн Хьюз
Ванкувер
|23
|33
|И
|Г
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|23
|17
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|22
|15
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|22
|15
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Алекс Лион
Детройт
|3
|1.35
|
|
Адин Хилл
Вегас
|13
|1.97