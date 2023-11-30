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Сегодня, 13:00

Защитник «Филадельфии» Замула рассказал, какими способами тренер Торторелла мотивирует игроков в раздевалке

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Фото USA Today Sports

Защитник «Филадельфии» Егор Замула в эксклюзивном интервью «СЭ» поделился подробностями о взаимоотношениях с главным тренером Джоном Тортореллой.

— Но на второй матч с «Оттавой» не вышли. После игры с голевой передачей и «плюс два». Как на это отреагировали? Сказал ли вам что-то Торторелла?

— У меня был с ним разговор, но там все было просто — меня не захотели выпускать по медицинским показателям. Я же в апреле перенес операцию, у меня было долгое восстановление, которое, слава богу, прошло хорошо. Чувствовал себя нормально, просто не стали мной рисковать, сразу же ставить на две игры за три дня. А Тортс похвалил меня за игру, сказал готовиться к следующей, попросил отдохнуть, все переварить — и дальше в бой.

— Торторелла вообще человек яркий, харизматичный, за словом в карман не полезет. С тем же Сергеем Бобровским они могли при всех друг на друга наорать, а потом спокойно продолжить работать. С Артемием Панариным у него в «Коламбусе» тоже разное приключалось, но в итоге оба ему благодарны. Какой он в ваших глазах?

— Очень крутой, потрясающий мужик вне хоккея! Летом очень много времени с ним провел, потому что восстанавливался в Филадельфии. Чувство юмора у него запредельное, всегда поговорит с тобой, расскажет прикольные истории.

А что касается хоккея, то он не изменяет себе с первых сезонов НХЛ. На каждом собрании все краснеют, смеются, не знают, что делать. Но ко второму сезону, который он у нас, парни уже привыкли. Бывают очень жесткие собрания, зато есть что вспомнить.

В одной из недавних игр дома после второго периода проигрываем 0:4, он заходит в раздевалку, кого-то из пацанов разносит. Говорит: «Ты не готов к игре, не выйдешь в третьем периоде. Кто у тебя агент?» Тот называет фамилию, а Торторелла продолжает: «Мне все равно. Я даже таких агентов не знаю, и вообще можешь ему даже не звонить, со мной не поможет ни один агент». У него в руке был теннисный мячик, и он его бросает вратарю, а тот этого не ожидает и не ловит. Тренер говорит: «Я знал, что ты даже это не поймаешь!»

Все сидят, лица под майками, смеются. Разрядил этим обстановку. Через пять минут извинился, сказал: «Я просто не хочу, чтобы вы сидели здесь с кислыми лицами. Всегда верьте в себя. Мы должны проходить через тяжелые моменты, нужно на них учиться».

— А из тех историй, которые он вам рассказывал летом, что-нибудь можете вспомнить?

— Про Евгения Артюхина. Торторелла сказал мне, что это единственный русский, который на летних сборах пробегал его тесты лучше всех североамериканцев. «Сильный мужик, просто робот, который любит работать!» — восхищался тренер. Я не удивлен, потому что видел Артюхина и прошлым летом, и этим. Там ноги как скалы. Мощный человек!

Замула выступает за «Филадельфию» с 2021 года. В сезоне-2023/24 23-летний россиянин набрал 4 (1+3) очка в 17 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Артемий Панарин, Егор Замула и&nbsp;Джон Торторелла. «Тренер спросил, почему постригся Панарин, и рассмеялся: «Вы, русские, — сумасшедшие. Но я вас люблю»

Хоккей
НХЛ
ХК Филадельфия Флайерз
Джон Торторелла
Егор Замула
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5 Айлендерс 21 8 13 22
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7 Питтсбург 21 10 11 21
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8 Оттава 17 8 9 16
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 21 15 6 30
2 Даллас 20 13 7 28
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