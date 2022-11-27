Орлов пропустит матч «Вашингтона» против «Нью-Джерси»

Защитник Дмитрий Орлов пропустит матч «Вашингтона» против «Нью-Джерси» в регулярном чемпионате НХЛ, пишет журналист Саманта Пелл.

Российский защитник не отправился вместе с командой на выезд.

Орлов получил травму нижней части тела в матче против «Аризоны» (2:3) в начале месяца и с тех пор не принимал участие в играх, хотя уже некоторое время тренируется с командой.

В нынешнем сезоне на счету россиянина 5 результативных передач в 13 матчах.