Нападающему фарм-клуба «Колорадо» Мальцеву порезало ногу коньком

Нападающий фарм-клуба «Колорадо» Михаил Мальцев рассказал о травме, которую недавно получил.

«Пытаюсь встать и тут мышцу как дернет болью, но не понимаю почему. Снова падаю. Говорят, со стороны этот момент выглядел жутковато. Потом на одном коньке выкатили в раздевалку, по пути уже увидел, что гетра разорвана. Оказалось, лезвием порезали ногу. Наверное, с какой-то стороны можно сказать, что повезло, так как получилось глубоко, но не критично», — написал Мальцев в Telegram-канале.

На следующей неделе станут известны сроки восстановления российского форварда.

Мальцев играет в системе «Колорадо». За основную команду провел 5 матчей. А за фарм «Колорадо Иглз» — 12 игр и набрал 9 (4+5) очков