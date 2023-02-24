В «Бостоне» назвали сильные качества Дмитрия Орлова

Генеральный менеджер «Бостона» Дон Суини прокомментировал обмен из «Вашингтона» российского защитника Дмитрия Орлова и нападающего Гарнета Хэтэуэя.

«И Дмитрий, и Гарнет принесут в нашу команду качества, которые дополнят ее. Думаю, они легко смогут влиться в нашу команду. Мы сильны в обеих областях, как в обороне, так и в нападении. В случае Орлова, он добавляет огромную универсальность, поскольку может играть на обоих позициях, внося вклад в атаку и оборону. Он обладает хорошей физической составляющей, имеет богатый опыт, выиграл Кубок Стэнли», — приводит слова Суини сайт НХЛ.

В этом сезоне Орлов сыграл в 43 матчах регулярного чемпионата НХЛ за «Вашингтон» и набрал 19 (3+16) очков.