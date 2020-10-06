Защитник Ахо продлил контракт с «Айлендерс»

Защитник Себастьян Ахо подписал новый контракт с «Айлендерс». Соглашение с 24-летним финном рассчитано на два года, сообщает сайт «Островитян».

Прошлый сезон он провел в фарм-клубе и в 49 матчах набрал 30 (3+27) очков.

Также «Айлендерс» сделали квалификационные предложения нескольким игрокам, которые находятся в статусе ограниченно свободных агентов. Среди них лучший бомбардир команды прошлого сезона нападающий Мэтью Барзал. Также предложение о новом контракте получил форвард Джош Хо-Сэнг, который, по информации североамериканских СМИ, могу продолжить карьеру в «Куньлуне».