Замула сделал дубль в матче против «Оттавы»

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Защитник «Филадельфии» Егор Замула сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы» — 2:0.

23-летний россиянин забросил пятую шайбу в сезоне.

Теперь на счету хоккеиста 14 (5+9) очков в 38 играх регулярки.