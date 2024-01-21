Замула забил четвертый гол в сезоне

Защитник «Филадельфии» Егор Замула открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы» — 1:0.

23-летний россиянин забросил первую шайбу в 2024 году и четвертую в сезоне. До этого Замула провел 10 матчей без голов.

Теперь на счету хоккеиста 13 (4+9) очков в 38 играх регулярки.