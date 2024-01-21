Шайбу Тарасенко в матче с «Филадельфией» переписали на Штюцле

Нападающий «Оттавы» Тим Штюцле отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» — 2:3. Первоначально шайбу записали на Владимира Тарасенко.

Для 22-летнего немца это девятая шайба в сезоне.

Теперь на его счету 42 (9+3) очка в 42 играх регулярки.