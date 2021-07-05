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Мэр Тампы предложила команде дать шанс «Монреалю» в четвертом матче финала Кубка Стэнли

08:43
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Мэр Тампы Джейн Кастер заявила, что хотела бы, чтобы «Тампа-Бэй» выиграла кубок Стэнли на домашнем льду.

«Лайтнинг» ведут в серии с «Монреалем» до четырех побед со счетом 3-0. Следующая игра пройдет в Канаде.

«Может, стоить чуть сбавить обороты и дать сопернику хоть какой-то шанс. Пусть выиграют один матч дома, а мы возьмем кубок на своем льду. Не хочется забегать вперед, но «Тампа» показывает потрясающий хоккей», — приводит слова мэра ESPN.

Напомним, что «Тампа» является действующим обладателем кубка Стэнли и имеет шансы выиграть трофей второй год подряд.

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Иван Шитик все материалы автора

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Материалы сюжета: Кубок Стэнли 2021, финал «Тампа Бэй» — «Монреаль»: плей-офф НХЛ сезона 2020 / 2021, расписание и результаты, новости и обзоры матчей