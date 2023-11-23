Задоров подрался с Лозоном в матче «Нэшвилл» — «Калгари»

Российский защитник «Калгари» Никита Задоров подрался с защитником «Нэшвилла» Джереми Лозоном в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Игроки устроили потасовку в начале второго периода. Победителем драки стал россиянин. Оба хоккеиста получили по 5-минутному штрафу.