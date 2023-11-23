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Сегодня, 07:28

Задоров подрался с Лозоном в матче «Нэшвилл» — «Калгари»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Никита Задоров.
Фото USA Today Sports

Российский защитник «Калгари» Никита Задоров подрался с защитником «Нэшвилла» Джереми Лозоном в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Игроки устроили потасовку в начале второго периода. Победителем драки стал россиянин. Оба хоккеиста получили по 5-минутному штрафу.

Никита Задоров
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4 Филадельфия 19 10 9 21
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6 Питтсбург 18 9 9 18
7 Нью-Джерси 17 8 9 17
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Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 18 14 4 31
2 Флорида 19 12 7 25
3 Тампа-Бэй 20 9 11 23
4 Торонто 17 10 7 22
5 Детройт 18 9 9 21
6 Баффало 19 8 11 18
7 Оттава 15 8 7 16
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Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 17 12 5 25
2 Виннипег 18 11 7 24
3 Колорадо 17 11 6 22
4 Сент-Луис 18 10 8 21
5 Аризона 19 8 11 18
6 Нэшвилл 18 8 10 16
7 Миннесота 17 5 12 14
8 Чикаго 17 5 12 10
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 19 13 6 28
2 Ванкувер 19 13 6 27
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7 Эдмонтон 18 5 13 11
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Флорида – Бостон
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Питтсбург – Рейнджерс
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Детройт – Нью-Джерси
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Вашингтон – Баффало
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Айлендерс – Филадельфия
 3 : 2
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Аризона – Сент-Луис
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Нэшвилл – Калгари
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Даллас – Вегас
 - : -
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Сиэтл – Сан-Хосе
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