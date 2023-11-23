Торопченко в меньшинстве забросил шайбу в матче с «Аризоной»

Российский нападающий «Сент-Луиса» Алексей Торопченко отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны».

24-летний россиянин на 5-й минуте второго периода вывел «Блюз» вперед, забросив шайбу, когда его команда играла в меньшинстве. Для него это 8-я шайба в этом сезоне.