«Забудьте про девочек и алкоголь»: Панарин дал совет молодым

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин дал совет молодым хоккеистам, у которых не получается заиграть на высоком уровне.

— Верить в то, что ты делаешь, — это самое главное. Не обращайте внимания на критиков и завистников, даже если ими являются партнеры по команде, — цитирует «РИА Новости» Панарина. — Даже друзья могут искренне говорить, что все это хрень и у тебя не получится. При этом нужно иметь предрасположенность, определенный талант. Звезды должны сойтись. Говорите себе: «Я пройду, я преодолею». И не поддавайтесь соблазнам: я имею в виду девочек и алкоголь. Даже некоторые взрослые не замечают, как все постепенно ухудшается, и в какой-то момент понимаешь, насколько откатился назад