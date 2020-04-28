«Забить 50 голов за сезон». Михеев рассказал, при каких условиях попадет на обложку игры NHL

Нападающий «Торонто» Илья Михеев рассказал о своем отношении к паузе в сезоне из-за пандемии коронавируса. До нее он был травмирован.

— Это палка о двух концах, — приводит слова Михеева российская версия официального сайта НХЛ. — Потому что пауза возникла 12 марта, но я был готов играть уже через неделю. 19 марта уже был бы в строю. Разговаривал с медицинским и тренерским штабом, мы настраивались на эту дату. Но такое в мире случилось, что все планы смешались.

Когда нет игровой практики, может, лечение идет хуже? Так трудно сказать. У меня не было таких серьезных травм до этой. Я никогда раньше не пропускал очень много времени. Максимум было — в том году в плей-офф с «Авангардом», когда я растянул ногу. Поэтому не знаю, как бы я выглядел сейчас в «Торонто».

Ледовые тренировки у меня уже были, я с ребятами катался, ездил на выезд. Но поначалу существовали какие-то ограничения. Сначала я катался просто без шайбы, чтобы почувствовать лед, коньки, тело — как это все. Потом начал заниматься с легкими шайбами, за этим — с обычными. Вот так и входил в колею.

Попасть на обложку игры NHL как Остон Мэттьюс? Надо тренироваться хорошо. Даже не знаю. Забить 50 голов за сезон, наверное. Как минимум.

Он нормальный пацан. Обычный парень. Может, кому-то с виду кажется, что Остон какой-то невероятный. Но он — большой профессионал. Знает, что и когда ему нужно делать. В плане общения безо всяких заморочек. С ним можно всегда пообщаться. Если возникают вопросы — подойди и спроси. Нет такого, что какая-то звездная болезнь.