Юртайкин забил «Вегасу». Он впервые набрал очки за «Сан-Хосе»

«Вегас» в предсезонном матче НХЛ принимает «Сан-Хосе», счет в середине третьего периода 5:1. У «акул» отличился российский форвард Данил Юртайкин, бросивший с неудобной руки. Это первое его результативное действие в лиге.

GOAL. Danil Yurtaykin scores to get the Sharks on the board. Sickening backhander. pic.twitter.com/ELgbrmv0dV